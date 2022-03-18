«Уже болезнь»: Онищенко обвинил Зеленского в употреблении наркотиков

Президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, добавив, что «это уже болезнь». Его цитирует РИА Новости.

Как врач я хочу ему посочувствовать, потому что уже очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь. Для него это непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство, — сказал Онищенко.

Он также прокомментировал идею ряда европейских пoлитиков о выдвижении Зеленского на Нобелевскую прeмию мира в 2022 году, заявив, что Нобелевский комитет полностью cебя дискредитировал, особенно в номинации премии «За мир».

Ранее Онищенко заявил, что страны Запада реализуют «немецко-фашистский замысел» захвата как минимум территорий Белоруссии и Украины. К этому же «замыслу» он отнёс антироссийские санкции Запада. По его словам, Украина превратилась из одной из самых образованных республик СССР в поставщика людей для «черновых работ, бесправных сиделок, уборщиков».