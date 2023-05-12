«Справедливо»: Онищенко о приеме участников СВО в вузы без экзаменов Онищенко назвал справедливым прием участников СВО в вузы без экзаменов

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Законопроект о приеме участников специальной военной операции и их детей в вузы без вступительных экзаменов является справедливой мерой, считает заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что это станет хорошим продолжением традиций советского времени, когда даже просто отслужив в армии, абитуриент имел льготы для поступления.

Это, во-первых, справедливо. Во-вторых, это — во многом продолжение тех хороших традиций, которые были в российской, советской высшей школе. И не только высшей, но и СПО, когда молодой человек, отслуживший просто в армии, имел льготы для поступления, — отметил Онищенко.

Он также уточнил, что сейчас в большинстве вузов нет вступительных экзаменов, абитуриенты поступают по результатам ЕГЭ. По его словам, среди участников СВО большинство не сдавали ЕГЭ, так как в боевых действиях в основном участвуют резервисты более старшего возраста, которые уже отслужили и имеют военные специальности, необходимые для комплектования боевых подразделений. Онищенко предложил ввести для них собеседования внутри вузов.

Каждое конкретное из этих направлений нужно обсуждать, уточнять, но решать это надо. Решать в пользу тех, кто действительно сегодня на фронтах работает, кто выполнил свой ратный долг перед Родиной, им надо создавать условия, — подчеркнул Онищенко.

Депутат Госдумы Василий Власов ранее предложил выделять квоты на санаторное лечение участникам СВО в течение всей жизни. По словам парламентария, Минобороны поддерживают солдат только во время службы, поэтому государство должно найти способ обеспечить лечение участникам боевых действий.