Онищенко раскритиковал предложение снова ввести нерабочие дни

Принимать решение о локдауне могут только эпидемиологи. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко Lenta.ru.

Таким образом он прокомментировал предложение глава партии «Яблоко» Николая Рыбакова ввести нерабочие дни. Кроме того, политик и принять ряд мер поддержки экономики и граждан. Однако бывший главный санитарный врач России заявил, что Рыбаков не является врачом-эпидемиологом.

Поэтому локдауны — это не по его части. Пусть он там политикой займётся, — сообщил Онищенко.

Он добавил, что в России локдаун — это просто форма речи. Его мало кто соблюдает, а кто соблюдает, пенсионеры, например, в прошлый раз пострадали и очень серьёзно. Онищенко напомнил, что тогда смертность увеличилась, потому что вовремя не оказывалась медицинская помощь, курс лечения откладывался.

Как писал NEWS.ru, более половины россиян (51%) выступают против нового локдауна. Такие данные в ходе социологического опроса получил банк «Открытие». Идею ввести локдаун поддержал каждый пятый россиянин. При этом власти до сих пор стараются избегать таких серьёзных ограничений, как были вынужденно введены в прошлом году.