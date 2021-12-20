Онищенко назвал «глупостью» предложение сделать 31 декабря выходным днём

В России уже есть 10 дней «непонятно чего», в это время не работают даже банки, а значит — «страна стоит и экономика не работает», заявил бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Он назвал предложение депутата Госдумы Дениса Кравченко о назначении 31 декабря выходным днём «глупостью», чтобы обратить на себя внимание, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Это заезженная пластинка. У нас другая проблема — десять дней непонятно чего: каникул, праздников, которые никому не нужны. Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим. Была бы хоть какая-то дифференциация: хотя бы банки работали. А поскольку они не работают, значит, и бизнес тоже. Страна стоит, и экономика не работает — это наша беда, — высказался Онищенко.

Он добавил, что если идти на поводу у всех, то россияне будут уходить на каникулы уже 25 декабря, потому что в эту дату начинается католическое Рождество. По его мнению, в таком случае уже с понедельника «никто не будет работать, кроме особо рьяных». Онищенко уточнил, что 31 декабря и так никто не работает, " а только приходят и отмечаются".

Ранее член Совета Федерации Иван Абрамов поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. о его словам, Совет Федерации может одобрить закон о дополнительном выходном дне на пленарном заседании 24 декабря в случае голосования Госдумы за данную инициативу.