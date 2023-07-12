Онищенко допустил завоз холеры в Россию Онищенко: холерные вибрионы в России не обнаружены, но завоз холеры в страну возможен

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Холерные вибрионы на текущий момент в России не обнаружены, однако завоз холеры в страну возможен, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По словам доктора медицинских наук, которые приводит ТАСС, пик заболеваемости холерой приходится на конец лета-начало осени, и об этом должны помнить те, кто собирается в отпуск в этот период.

Он рассказал о росте заболеваемости холерой во всем мире, и, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире действительно обнаруживаются холера и холероподобные вибрионы.

Мониторинг ведется, нигде [в России] холерный вибрион не обнаружен. <...> Завоз холеры — он возможен, — сказал ученый.

В начале июля правительство Ростовской области сообщило о найденных в нескольких водоемах региона кишечные бактерии, способные вызвать холеру. До завершения полного комплекса лабораторных исследований введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

Кандидат медицинских наук Екатерина Морозова ранее предостерегла россиян от купания в пресных водоемах, поскольку существует риск заражения инфекционными заболеваниями или паразитами. По ее словам, пресная вода является отличной средой для размножения возбудителей «зуда купальщиков», холеры и многих других болезней.