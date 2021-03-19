«Он свои 17 лет отбухал»: Познер высказался о популяризации маньяка Мохова

https://static.news.ru/photo/2ac16722-88ab-11eb-9bf3-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Криминальная Россия/youtube.com

Скопинский маньяк Виктор Мохов, недавно освободившийся из мест заключения, уже стал героем нескольких репортажей и интервью. По мнению журналиста Владимира Познера, он отбыл наказание за своё преступление, поэтому теперь он «такой же гражданин», как и все остальные.

Если есть желающие брать у него интервью и есть желающие это смотреть, то они имеют на это право. Всё остальное не имеет никакого значения. Он свои 17 лет отбухал. Он сейчас такой же гражданин, как вы и я, то есть наказание он отбыл, а дальше хотят у него брать интервью, хотят ему платить за это — это дело тех, кто этим занимается, — заявил «Ридусу» известный телеведущий.

Ранее стало известно, что Мохов встретился в ресторане с телеведущей Ксенией Собчак, уже анонсировавшей фильм, посвящённый скопинскому маньяку. Как сообщают местные жители, также съёмки проходили в доме Мохова, после чего он выходил проводить группу.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако, вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать, сообщал NEWS.ru.