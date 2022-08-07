«Он патриот»: Попов объяснил, почему депутат ГД угрожал убить журналиста Телеведущий Попов: Журавлев грозился убить немецкого журналиста из-за сильных патриотических чувств

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Алексей Журавлев

Депутат Госдумы Алексей Журавлев грозился убить журналиста немецкого издания Bild, снимающего репортажи на Украине, из-за сильных патриотических чувств, объяснил ведущий телешоу «60 минут» Евгений Попов. По его словам, Журавлев постоянно ездит на передовую, из-за чего испытывает эмоциональный накал, передает издание «Подъем».

Он патриот, он очень сильно болеет за Россию, переживает. <...> Радостный доклад псевдорепортажа Bild о том, как классно немецкие гаубицы с чуть переделанными со времен вермахта крестами бьют русских, вполне может вызвать бурную реакцию у любого человека, когда эмоции обострены. Когда гибнут друзья, соседи, всякое может быть, — заявил Попов.

Он подчеркнул, что Журавлев «перешел красную черту». Телеведущий пообщался с депутатом после эфира, и тот пообещал больше не угрожать смертью на передаче.

Инцидент произошел во время прямого эфира передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Депутат Госдумы устроил скандал и пообещал убить немецкого журналиста в том случае, если встретит его на Украине. Попов пытался остановить порывы Журавлева, однако тот заявил, что ему «все равно».

Ранее Журавлев заявил, что производитель конструкторов LEGO изготавливает игрушки с нацистской символикой. Он пообещал направить специальный запрос в прокуратуру. Депутат опасается, что в ближайшее время LEGO уподобится «европейским ценностям» и начнет выпускать конструкторы, пропагандирующие «однополые браки, разные бордели и зоофилию».