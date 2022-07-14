Компания LEGO ответила на обвинения в пропаганде нацизма В LEGO опровергли заявления депутата Журавлева о производстве игрушек с нацистской символикой

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Директор по маркетингу российского подразделения компании LEGO Дарья Гусева ответила на обвинения депутата Госдумы Алексея Журавлева в производстве игрушек с нацистской символикой. В беседе с Lenta.ru она заявила, что подобные символы в их конструкторах отсутствуют, поскольку в LEGO пропагандируют совсем другую идеологию.

LEGO никогда не производила и не будет производить наборы игрушек с нацистской символикой, так как это противоречит ценностям и миссии бренда, — отметила Гусева.

Ранее Журавлев заявил, что собирается направить специальный запрос в прокуратуру. По его словам, он опасается, что в ближайшее время LEGO уподобится «европейским ценностям» и начнет выпускать конструкторы, пропагандирующие «однополые браки, разные бордели и зоофилию».

Пускай они свои гомосячьи игрушки производят и поставляют их собственным детям, если им не жалко их будущее, — высказался депутат.

12 июля датский производитель конструкторов LEGO разорвал контракт с российским дистрибьютором Inventive Retail Group, которая занималась дистрибуцией Apple, LEGO, Samsung и Nike в стране. Ранее сообщалось, что магазины LEGO приостановили свою деятельность в России из-за отсутствия поставок.

В тот же день Минпромторг РФ скорректировал перечень товаров для параллельного импорта, в частности, в список попал бренд LEGO.