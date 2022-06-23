Омбудсмен успокоил российских любителей вейпов Омбудсмен заявил, что в России не станут запрещать вейпы и электронные сигареты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасения отечественных производителей вейпов и электронных сигарет, что их продукция будет запрещена в России, преждевременны, заявил общественный омбудсмен Игорь Косарев в комментарии для NEWS.ru. По его словам, законопроект о запрете получил отрицательное заключение правительства, причем Минфин и Минпромторг были против него изначально, а Минздрав изменил свою позицию, учитывая мнения коллег.

Что касается дальнейшего регулирования продажи вейп-устройств, то в настоящий момент в Госдуму вносится законопроект, подготовленный Министерством финансов. Ни о каком запрете продажи жидкого никотина и электронных сигарет там речи не идет, более того, законопроект детально регламентирует все аспекты их коммерческого оборота, — сообщил Косарев.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что скрытая опасность электронных сигарет заключается в том, что человек считает их безвредными. Эксперт отметил, что ухудшение здоровья из-за них обязательно случится. По его словам, люди, потребляющие вейпы, не осознают, что у них может развиться онкология на фоне курения.