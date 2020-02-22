https://static.news.ru/photo/4ae4cdce-5589-11ea-aca9-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

Ребёнок из Омска, которого отчим в воспитательных целях ставил коленями на гречку, находится в интернате. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, с ним продолжают работать специалисты. Процесс реабилитации займёт длительное время.

Сейчас прорабатываются различные варианты дальнейшего жизнеустройства ребёнка, мы на связи с регионом, — заявила Кузнецова.

Она подчеркнула, что ситуация с восьмилетним ребёнком находится в зоне особого внимания, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что мать ребёнка получила 1,5 года колонии, а её сожитель — 4,5 года общего режима. Они были признаны виновными в истязании ребёнка.

В Бурятии пенсионерка полтора года истязала малолетних внучек. Она хотела мотивировать их хорошо учиться. Женщина проверяла домашнюю работу у девочек 6, 8 и 11 лет, а также давала им дополнительные задания. Если дети не справлялись, бабушка била их и морила голодом.