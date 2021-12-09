Москалькова рассказала о жалобах россиян в 2021 году

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что количество обращений по охране здоровья и оказанию медицинской помощи увеличилось в 2021 году в два раза по сравнению с 2020 годом. Россияне послали рекордное количество жалоб уполномоченному по правам человека — 55 тысяч. По её словам, россияне жалуются на нехватку лекарств и ненадлежащее качество медицины, её слова цитирует «Парламентская газета».

Пандемия обострила проблемы в целом ряде отраслей и сместила вектор работы уполномоченных. За неполный 2021 год количество обращений по охране здоровья и праву на медицинскую помощь увеличилось более чем в два раза. Люди жалуются на ненадлежащее качество медицины, на недоступность медицинской помощи, на нехватку лекарств, на организации обязательного медицинского страхования, на сложности с плановым лечением, — рассказала Москалькова.

Она уточнила, что самыми незащищёнными категориями граждан вновь оказались люди с ограниченными возможностями, пожилые люди без опеки и многодетные семьи. По её словам, пандемия коронавируса обнажила новые проблемы в российском обществе: например, проблемы, связанные с патронажем и медицинским обслуживанием, а также финансовые трудности и сложности на рынке труда.

Ранее Москалькова рассказала об увеличении числа жалоб, связанных с нарушением жилищных прав. По её словам, за последние девять месяцев число таких обращений увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.