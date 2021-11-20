Омбудсмен рассказала о масштабе жалоб на нарушение жилищных прав

За последние девять месяцев число жалоб на нарушение жилищных прав увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова «Парламентской газете». За это время поступило свыше трёх тысяч жалоб, сообщила она, отметив, что нерешённых проблем ещё много.

Чаще всего люди обращаются ко мне по поводу завышения платы за жильё и коммунальные услуги. По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось на 71%​. Существенно, почти в три раза, стало больше жалоб по поводу переселения из ветхого и аварийного жилья: люди жалуются на отказы включать дома, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в адресные программы переселения и на длительные сроки, которые устанавливают для расселения. Также серьёзное недовольство вызывает размер выкупной стоимости за «ветхие квадратные метры», — сказала Москалькова.

Для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, по словам омбудсмена, нужно внести в Жилищный кодекс поправки об изъятии жилых помещений для государственных нужд. Они должны установить возмещение за изымаемое жильё не ниже среднерыночной стоимости аналогичного по площади жилого помещения.

Также Москалькова напомнила о важности юридической защиты жилищных прав инвалидов, детей-сирот и других слоёв населения. Она сообщила, что заявленные вопросы поднимут 24 ноября на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Ранее в Госдуме предложили защитить взносы на капремонт от неэффективных трат. Законопроект, устанавливающий такой механизм, разработала зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.