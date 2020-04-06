Омбудсмен объяснила побег подростков из дома усталостью от карантина

https://static.news.ru/photo/c1938c8a-7807-11ea-9022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое московских подростков сбежали из дома из-за того, что устали сидеть дома, а родители не отпускали их гулять. Об этом рассказала столичный уполномоченный по правам ребёнка Ольга Ярославская.

С детьми всё хорошо, я слежу за ситуацией и держу её на контроле. И хочу обратиться к родителям — поясняйте детям, почему они не должны выходить из дома, говорите с ними, ищите контакт, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

Ярославская добавила, что деньги у родителей, как об этом писали СМИ, бежавшие подростки не брали. С собой у них было только четыре тысяч рублей, полученные ранее в подарок. Отец детей намеренно заявил о краже крупной суммы, чтобы ускорить поиски беглецов.

Как ранее писал NEWS.ru, Святослав и Виолетта Яицковы ушли из дома накануне из-за конфликта с родителями. Через несколько часов они были найдены в хостеле. на Краснопрудной улице.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 6,3 тысячи случав заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 406 человек, умерли – 45.

В мире насчитывается 1,2 млн инфицированных. Скончались около 66,5 тысячи человек, выздоровели – примерно 263 тысячи.