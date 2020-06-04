Около 3 тысяч москвичей ежедневно обращаются на горячую линию по COVID-19

https://static.news.ru/photo/cbe0e58a-a704-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Около трёх тысяч заявок от пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приходят на горячую линию по вопросам коронавируса.

Операторы обрабатывают запросы и передают их социальным работникам. Помощники ходят за покупками в магазин, а также гуляют с собаками.

Соцработники с помощью приложения подсчитали, что за неделю каждый из них проходит в среднем более 140 тысяч шагов. на одного человека. Один сотрудник из Печатников, используя для передвижения самокат, проехал за месяц работы около 270 км, пишет «Москва 24».

Помощники, которые выбирают заявки граждан, находящихся на даче, в среднем проезжают на автомобиле около 200 км, при этом в день у них может быть несколько таких поручений.

Как писал ранее NEWS.ru, социальные работники в Москве, помогающие гражданам в период действия режима повышенной готовности, будут получать стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей в месяц. Как сообщается в указе мэра Сергея Собянина, выплаты также получат иные работники организаций социального обслуживания, которые фактически выполняют функции соцработников, в частности оказывают людям помощь на дому.