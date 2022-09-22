Около 10 тысяч человек самостоятельно прибыли в военные комиссариаты Минобороны России: около 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военные комиссариаты

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Около 10 тысяч человек самостоятельно прибыли в военные комиссариаты за первые сутки проведения частичной мобилизации, не дожидаясь повестки, заявили в Минобороны России, передает РИА Новости. В министерстве также отметили, что количество призываемых граждан будет определяться штатной потребностью.

Около 10 тысяч граждан прибыли в военные комиссариаты самостоятельно за первые сутки проведения частичной мобилизации, — сообщили в МО.

В ведомстве разъяснили правила призыва при мобилизации. Согласно сообщению ведомства, в первую очередь к призыву подлежат стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом приоритет будет отдаваться тем, у кого есть подходящие для этого навыки.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.