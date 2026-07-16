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16 июля 2026 в 05:31

Огурцы не варю и не стерилизую: кручу «Зимнего короля» за 30 минут — в январе как будто с грядки

Фото: D-NEWS.ru
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Думал, что крупные огурцы годятся только в салат. Ошибался: их можно превратить в царскую заготовку без огня и стерилизации.

Ингредиенты

Огурец — 4 кг, лук репчатый — 1 кг, укроп — 200 г, масло растительное рафинированное — 450 мл, столовый уксус 6% — 120 мл, сахар-песок — 100 г, соль — 40 г, перец черный молотый — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала замачиваю огурцы в холодной воде на пару часов — так они набирают влагу и становятся плотнее. Тем временем стерилизую банки в духовке и кипячу крышки. У огурцов срезаю кончики, режу кружочками толщиной не меньше 5 мм — тонкие потеряют хруст. Лук шинкую тонкими кольцами, а укроп рублю без толстых стеблей. В глубоком тазу смешиваю все овощи с зеленью, добавляю соль, сахар, перец, вливаю масло и уксус.

Перемешиваю руками, чтобы каждый кусочек пропитался. Оставляю кастрюлю под крышкой на 12 часов в прохладе — за это время огурцы пустят сок, и маринад станет ароматным. Потом просто раскладываю салат по банкам, закручиваю и прячу в холодильник.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Открыл банку, а там огурцы ярко-зеленые, упругие и пахнут так, будто лето законсервировалось. Рекомендую подавать к картошке или жирному мясу — идеальный баланс кислоты и масла.

Проверено редакцией
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