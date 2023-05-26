Оглашен приговор аферистам, похитившим имущество актера Алексея Баталова

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно и пяти годам колонии актрису Наталью Дрожжину и ее мужа юриста Михаила Цивина соответственно по делу о хищении недвижимости и денежных средств артиста Алексея Баталова, сообщили «Интерфаксу» в суде. Другого участника дела, нотариуса Дмитрия Бублию, приговорили к пяти годам колонии общего режима с лишением права заниматься юридической деятельностью на два года.

Приговором суда Дрожжиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание определено считать условным с испытательным сроком на четыре года, — сообщили агентству в суде.

По данным следствия, Дрожжина и Цивин смогли войти в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания поддержки. Они несколько лет помогали семье, но затем, используя доверенность, вывели со счетов семьи актера более 20 миллионов рублей.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в июне 2017-го.

Пенсионер из Братска Иркутской области перевел мошенникам более 10 млн рублей. Незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка, убедили 61-летнего мужчину, что ему необходимо взять заем и положить полученные деньги на «безопасный счет». В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали «КП-Иркутск», что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.