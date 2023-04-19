Пенсионер из Иркутской области перевел мошенникам более 10 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из Братска Иркутской области перевел мошенникам более 10 млн рублей. Незнакомцы, представившиеся сотрудниками банка, убедили 61-летнего мужчину, что ему необходимо взять займ и положить полученные деньги на «безопасный счет». В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали «КП-Иркутск», что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Под данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), — уточнили в ведомстве.

Мошенники позвонили пенсионеру, представились сотрудниками банка и сообщили, что с его банковской карты пытаются похитить деньги, а также оформить кредит на его имя. Злоумышленник, который выдавал себя за сотрудника отдела безопасности, порекомендовал мужчине взять займ на такую же сумму и перевести полученные деньги на безопасные счета. Пенсионер поверил мошенникам и выполнил все рекомендации, после чего аферисты перестали выходить с ним на связь. Только после этого мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Уборщица из Москвы ранее лишилась 247 тысяч рублей, после того как увидела в интернете рекламу о том, что американский бизнесмен Илон Маск бесплатно раздает деньги нуждающимся. Женщина оставила на сайте заявку со своим номером телефона и в итоге не только не получила поддержки от иностранного предпринимателя, но и лишилась своих денег.