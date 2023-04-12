Столичная уборщица лишилась 250 тысяч рублей из-за веры в Илона Маска Столичная уборщица лишилась 250 тысяч рублей из-за рекламы о помощи Илона Маска нуждающимся

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Уборщица из Москвы увидела в интернете рекламу о том, что американский бизнесмен Илон Маск бесплатно раздает деньги нуждающимся. Женщина, поверив в это, оставила на сайте заявку со своим номером телефона и в итоге не только не получила поддержки от иностранного предпринимателя, но и лишилась 247 тысяч рублей, сообщает LIFE.ru.

Как стало известно изданию, москвичка стала получать звонки от мошенников, которые представлялись помощниками бизнесмена. Сначала ее попросили вложить 10 тысяч рублей и скачать приложение, а позже еще пять тысяч. В общей сумме жертва злоумышленников передала им 247 тысяч рублей, из которых 198 тысяч она взяла в кредит.

Москвичка поняла, что попала в руки мошенников только после того, как об этой истории узнал ее брат. По факту произошедшего пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку, личности злоумышленников устанавливаются.

В Москве сотрудники полиции ранее задержали гражданку Белоруссии по подозрению в хищении 4,6 млн рублей у пенсионерки. Предполагаемая аферистка должна была получить от пожилой женщины еще 300 тысяч рублей при очной встрече, однако на встречу с ней пришли силовики.

Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что распознать мошенника по переписке можно по попыткам злоумышленника вывести собеседника на эмоции. По его словам, они также сразу просят поделиться финансовой информацией, например назвать номер карты.