Офтальмолог рассказала, для кого опасно наращивание ресниц Врач Абоимова: ресницы нельзя наращивать при заболеваниях глаз, беременности и менструации

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Ресницы нельзя наращивать при любых заболеваниях глаз, рассказала «Москве 24» офтальмолог Елена Абоимова. По ее словам, проводить процедуру можно только после окончания лечения. Врач уточнила, что клеевой состав, при помощи которого крепят искусственные ресницы, может вызвать аллергическую реакцию, вероятность которой возрастает при изменении гормонального фона. Поэтому не стоит проводить эту процедуру во время менструации, беременности, кормления грудью и гормональной терапии, подчеркнула медик.

Если есть офтальмологические болезни, глаза часто слезятся и краснеют или чувствуется сухость и жжение, надо сначала лечиться. И уже только после терапии наводить красоту. <...> Не стоит наращивать ресницы во время месячных. Это же касается беременности, кормления грудью и гормональной терапии, – предупредила Абоимова.

Офтальмолог отметила, что при воспалении глаз наращивание ресниц может усугубить ситуацию. Помимо того, сильное воспаление может возникнуть из-за посещения сауны или бани после процедуры. Также врач посоветовала не наращивать ресницы перед ответственными мероприятиями из-за возможных негативных реакций организма.

Офтальмолог Светлана Миргородская ранее рассказала, что длительное ношение цветных контактных линз способно привести к развитию синдрома сухого глаза. По ее словам, линза ухудшает питание роговицы, ограничивая поступление воздуха и слезы к ней. Также, по словам эксперта, некоторые производители экономят на материалах и упаковке для линз, из-за чего их ношение может быть небезопасным. Состав, в котором они хранятся, в таком случае может быть нестерильным и вызывать аллергические реакции, предупредила специалист.