«Одноклассники» подсчитали, сколько блогеров используют нейросети «Одноклассники»: 33% опрошенных блогеров используют нейросети

Фото: Пресс-служба OK

В социальной сети «Одноклассники» провели опрос, по результатам которого выяснилось, что 33% блогеров используют нейросети для создания контента. Такое количество проголосовавших считают нейросети своими помощниками и благодаря им выясняют тренды, а также ищут идеи для тематик.

Около 11% опрошенных ответили, что для них нейросети представляют угрозу. 31% блогеров считает, что искусственный интеллект не сможет заменить человеческий креатив, поэтому не воспринимает его за конкурента. 19% проголосовавших поделились, что не используют новые возможности и даже не думают о них.

Также стало известно, о чем больше всего переживают блогеры. Так, четверть опрошенных сказали, что их волнует отсутствие или недостаток рекламодателей. 42% блогеров поделились, что им важно удержание интереса аудитории, просмотры и доля вовлеченности в их контент, а 29% важна обратная связь. Кроме того, для 20% блогеров важно, что об их контенте думают родные и близкие, а для 17% проблемой является критика и хейт в их сторону.

Фото: Пресс-служба OK

Ранее в социальной сети «Одноклассники» рассказали, что две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунт в интернете. Чаще всего крадут аккаунты личной почты, банковских приложений и в социальных сетях. Также иногда взламывают мессенджеры, чтобы заполучить оттуда личные данные, и рабочую почту.