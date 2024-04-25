«Одноклассники» рассказали, как часто мошенники крадут аккаунты в интернете «Одноклассники»: две трети россиян сталкивались с попытками украсть их аккаунт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В социальной сети «Одноклассники» рассказали, что две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунт в интернете. Чаще всего крадут аккаунты личной почты, банковских приложений и в социальных сетях. Также иногда взламывают мессенджеры, чтобы заполучить оттуда личные данные, и рабочую почту.

Часто кража аккаунтов происходит из-за утечки данных, которые происходят на сторонних ресурсах. Это становится возможным, когда пользователи используют одни и те же логины и пароли для всех онлайн-сервисов, в том числе ненадежных. Кроме того, мошенники могут автоматически перебирать разные комбинации и символы для поиска нужного пароля и логина, например, используют номер телефона или год рождения человека, чей аккаунт хотят взломать. Нередко аккаунт крадут в результате фишинг-атак, когда мошенники выдают себя за ресурсы, которым человек доверяет.

99% всех взломов личных аккаунтов, будь то соцсети, электронные почты или личные кабинеты клиентов банков, являются не целенаправленными, а массовыми, именно поэтому мы советуем не пренебрегать безопасностью, даже если в аккаунте есть только номер телефона и личная почта. Взломанные аккаунты, как правило, используют для рассылки спама, фишинга и прочих мошеннических схем, — объяснил руководитель направления по защите пользователей «ОК» Ярослав Полин.

Чтобы не допустить кражи личных аккаунтов, не следует подключаться к непроверенным сетям интернета в общественных местах, использовать одну электронную почту, банковскую карту и мобильный телефон для всех ресурсов, использовать простой и легкоузнаваемый ответ на кодовое слово и свои личные данные в пароле.

Ранее в социальной сети «Одноклассники» появилась функция автоматического распознавания нецензурной лексики, теперь такие слова и все производные от них сразу же заменяются звездочками. Система распознает любые опубликованные в общем доступе тексты, что защищает пользователей соцсети от оскорблений и токсичного общения.