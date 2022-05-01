Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта в Забайкалье

Российский многоцелевой вертолёт Ми-8 / Фото Almaz Mustafin / Shutterstock.com

Один человек погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Забайкальском крае. Ещё один получил ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на аэродроме Могоча. Воздушное судно ударилось о землю и загорелось.

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 погиб один человек, ещё один ранен, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Саратовской области разбился вертолёт, на борту которого находились три человека. Один из них погиб, ещё один получил контузию, о состоянии третьего на момент инцидента не сообщалось. Первоначальная версия о столкновении вертолёта с другим воздушным судном была опровергнута местными властями.

В середине апреля на Кубани при заходе на посадку упал вертолёт Ми-2, производивший обработку сельхозугодий. Жертвой аварии стал один человек.