Обыски в «Мемориале»: что ищут силовики, при чем тут реабилитация нацизма СК проводит следственные действия в офисе ликвидированной в РФ международной организации и по адресам её бывших сотрудников

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

21 марта сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Москве у бывших сотрудников подразделений ликвидированного в РФ международного общества «Мемориал» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма. По данным СК, в списках жертв репрессий в СССР, которых правозащитники считали жертвами политического террора, оказался коллаборант времён Второй мировой войны, осуждённый за сотрудничество с германскими оккупационными властями. NEWS.ru узнал подробности дела.

У кого проходят обыски

Обыски начались рано утром 21 марта по нескольким адресам людей, участвовавших в работе центра, а также в офисе «Мемориала» в Малом Каретном переулке, 12, в центре Москвы. Мероприятия проводит СК по постановлению следователя. На них также присутствуют оперативники Центра «Э», утверждается в Telegram-канале, который ведет команда правозащитного проекта.

Оперативно-следственные действия проводятся у нескольких человек, в том числе у главы совета «Мемориала» Олега Орлова, зампредседателя Никиты Петрова, председателя правления общества Яна Рачинского. Помимо этого, обыски ведутся у бывших сотрудников центра Галины Иорданской, Алёны Козловой, Ирины Островской, Александры Поливановой и её матери, а также у Александра Гурьянова.

Как рассказал NEWS.ru юрист Арсений Левинсон, статуса подозреваемого ни у кого из обыскиваемых на данный момент нет. По состоянию на полдень у части сотрудников обыски закончились, у них изъяли технику и вещи с логотипами «Мемориала», например календарь и медицинскую маску. Некоторых увезли на допрос в отдел СК по Тверскому району Москвы.

В свою очередь адвокат Александра Маркова добавила, что её не пустили на обыск у Александра Гурьянова, несмотря на то что она «сразу же предъявила ордер и удостоверение».

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Олег Орлов

Что вменяют правозащитникам

В постановлении о проведении обыска, которое имеется у Арсения Левинсона, говорится, что речь идёт об уголовном деле по статье о реабилитации нацизма с использованием СМИ или интернета (пункт «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Производство было начато 3 марта 2023 года в отношении «неустановленных сотрудников» «Мемориала».

Им вменяется то, что в базе данных «Жертвы политического террора в СССР» на сайте организации содержатся сведения о приговорённом в 1954 году к 25-летнему сроку за сотрудничество с нацистами и работу в немецком полицейском отряде, а также о двух военнослужащих, отправленных в 1943 году в лагеря на 10 лет за измену Родине. Все эти три человека не были реабилитированы.

По словам Арсения Левинсона, ранее аналогичные претензии уже высказывались «Мемориалу». Израильский историк Арон Шнеер заявлял, что организация включает в список жертв политического террора пособников нацистов и убийц.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Ян Рачинский

Что отвечали на критику в «Мемориале»

В ответ на обвинения со стороны Шнеера глава правления «Мемориала» Ян Рачинский заявлял, что «составлению больших баз данных неизбежно сопутствуют ошибки, даже при максимально благоприятных условиях».

«За указание на ошибки в нашей базе мы всегда признательны и стараемся их исправлять. Разумеется, после проверки представленной информации будут исправлены и ошибки, на которые указал Арон Шнеер», — заявлял в августе 2021 года Рачинский. При этом он удивлялся, что израильский историк, вместо того чтобы связаться с составителями базы и сообщить об ошибках, «предпочёл путь публичных политических обвинений, что несколько странно для человека, называющего себя учёным». Также он обещал, что если сведения, приведённые Шнеером без архивных ссылок, подтвердятся, «указанные лица будут из базы исключены».

Рачинский утверждал, что за 30 лет действия законодательства о реабилитации государство не создало единую базу данных о жертвах репрессий. Также он говорил о сложностях с доступом к архивной информации о политических преследованиях у людей, которые хотят узнать о судьбах репрессированных родственников. NEWS.ru подробно рассказывал об этой проблеме.