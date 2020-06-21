Обыск проходит в квартире владельца музея, проводившего выставки Pussy Riot

https://static.news.ru/photo/10a82f8a-b3cf-11ea-ab1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: litavrinm/twitter.com

Игорь Маркин, владелец галереи АРТ4, в которой проходили выставки арт-группы «Война», Олега Навального и Pussy Riot, сообщил об обыске в своей квартире. Силовики выламывают дверь в помещение.

Мужчина находится не дома, передаёт ТАСС. Ему позвонил следователь и заявил, что дверь никто не открывает и сотрудники СК её сломают.

Мне звонил следователь СК, сказал, что начинают ломать дверь в мою квартиру, раз её никто не открывает, — сказал он.

До этого обыск проходил в музее современного искусства АРТ4, где ранее организовывались выставки арт-группы «Война», Олега Навального и Pussy Riot. Владелец музея Игорь Маркин отказался присутствовать при этом и связался со своим адвокатом.

Как писал NEWS.ru, десять неизвестных мужчин утром 21 июня выломали дверь квартиры, в которой проживает издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов. В настоящее время сам мужчина не выходит на связь.

Верзилов сообщил журналистам о том, что его дверь ломают, в 07:16 мск. После этого его знакомые и сотрудники СМИ пытались дозвониться до него, но безуспешно.

Позднее корреспонденты приехали домой к активисту. Они убедились, что дверь действительно выломана. По поводу инцидента с журналистами поговорила соседка Верзилова по лестничной клетке. Женщина рассказала, что к активисту утром пришли десять человек. Двое из них были в форме сотрудников правоохранительных органов, отметил другой сосед. Где в настоящее время находится Пётр Верзилов, неизвестно.

Позднее хозяин квартиры, которую снимает Верзилов, прибыл на место события после новостей о взломе. Мужчина долгое время пытался открыть дверь ключом, но безуспешно.

Хозяин квартиры рассказал, что узнал о случившемся из СМИ. После многократных неудачных попыток ему всё же удалось открыть сломанную дверь снаружи. Мужчина вместе с журналистами вошёл внутрь. В квартире никого не было, следов обыска не обнаружено.

Ближайший ОВД к дому Верзилова — «Красносельский». Журналисты позвонили в полицию, однако сотрудники правопорядка ответили, что сегодня задержанных в отдел не приводили.

В пресс-службах московского управления Следственного комитета и Главного управления ведомства на звонки не ответили.

По некоторым данным, дело связано с публикацией в Интернете экстремистских материалов. Сам Верзилов по-прежнему не выходит на связь.