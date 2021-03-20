Объяснена польза перерывов на работе

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Американские учёные выяснили, что перерывы в работе очень важны, благодаря им увеличивается вовлечённость сотрудников в деятельность.

Исследование провели специалисты Университета Северной Каролины и опубликовали его результаты в Journal of Applied Psychology. Они проанализировали поведение двух групп офисных сотрудников: 98 человек из США и 222 человек из Южной Кореи.

Испытуемых попросили делиться ощущениями по качеству сна и уровню усталости во время и после работы. Так медики хотели определить уровень влияния плохого сна на частоту перерывов во время трудовой деятельности.

Учёным удалось определить, что работники, испытывавшие усталость с самого утра, отвлекались от работы чаще коллег. Но при этом короткие перерывы снижали уровень усталости и увеличивали их вовлечённость в трудовую деятельность.

Ранее сомнолог рассказал, почему днём реже снятся кошмары. Вероятность увидеть кошмары выше в ночной период времени, во время фазы быстрого сна. Днём же человек обычно спит непродолжительное время и не успевает войти в эту фазу, писал NEWS.ru.