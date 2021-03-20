Объяснена польза перерывов на работе

Американские учёные выяснили, что перерывы в работе очень важны, благодаря им увеличивается вовлечённость сотрудников в деятельность.
Исследование провели специалисты Университета Северной Каролины и
Испытуемых попросили делиться ощущениями по качеству сна и уровню усталости во время и после работы. Так медики хотели определить уровень влияния плохого сна на частоту перерывов во время трудовой деятельности.
Учёным удалось определить, что работники, испытывавшие усталость с самого утра, отвлекались от работы чаще коллег. Но при этом короткие перерывы снижали уровень усталости и увеличивали их вовлечённость в трудовую деятельность.
Ранее сомнолог рассказал, почему днём реже снятся кошмары. Вероятность увидеть кошмары выше в ночной период времени, во время фазы быстрого сна. Днём же человек обычно спит непродолжительное время и не успевает войти в эту фазу, писал NEWS.ru.