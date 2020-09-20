Обвинённый в изнасиловании следователя мужчина съел шуруп в знак протеста

https://static.news.ru/photo/13787ef2-fb43-11ea-af58-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российский правозащитник Борис Ушаков, которого недавно обвинили в изнасиловании экс-следователя, проглотил несколько предметов в знак протеста, в том числе шуруп и черенки от ложек, поджёг полотенце и сломал унитаз в СИЗО.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина заявляет, что его задержали по сфабрикованному обвинению. В знак протеста, находясь в московском СИЗО, он проглотил половину шариковой ручки, два черенка от столовых ложек, две зубные щетки, а также сломал бачок унитаза и поджёг полотенце. После этого его временно перевели в карцер. Там он сразу же проглотил шуруп.

На данный момент медики извлекли все эти предметы из правозащитника. Ранее, 10 июля, он пытался покончить с собой. Тогда к нему подселили арестанта, который ел выдаваемую пищу, пока Ушаков голодал, хотя заключённого, объявившего голодовку, должны содержать в одиночной камере, передаёт Lenta.ru.

Ушаков был задержан в Москве в июне 2020 года. Бывший следователь Татьяна Козлова заявила, что правозащитник угрожал ей убийством, а потом изнасиловал её. Ушаков обвинения отвергает, заявляя, что его оклеветали. Сама Козлова ранее отбыла четырёхлетний срок в тюрьме по обвинению в мошенничестве.

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