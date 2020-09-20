Обвинённый в изнасиловании следователя мужчина съел шуруп в знак протеста

Российский правозащитник Борис Ушаков, которого недавно обвинили в изнасиловании экс-следователя, проглотил несколько предметов в знак протеста, в том числе шуруп и черенки от ложек, поджёг полотенце и сломал унитаз в СИЗО.
По
На данный момент медики извлекли все эти предметы из правозащитника. Ранее, 10 июля, он пытался покончить с собой. Тогда к нему подселили арестанта, который ел выдаваемую пищу, пока Ушаков голодал, хотя заключённого, объявившего голодовку, должны содержать в одиночной камере,
Ушаков был задержан в Москве в июне 2020 года. Бывший следователь Татьяна Козлова заявила, что правозащитник угрожал ей убийством, а потом изнасиловал её. Ушаков обвинения отвергает, заявляя, что его оклеветали. Сама Козлова ранее отбыла четырёхлетний срок в тюрьме по обвинению в мошенничестве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Михаил Ефремов, осуждённый на 8 лет колонии за смертельное ДТП, увлёкся книгами, которые связаны с тюремной тематикой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен