Обвинённый в домогательствах к детям знаток вернулся в «Что? Где? Когда?»

Участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к школьницам, вернулся в игру.
Двукратный обладатель «Хрустальной совы» появился в третьей игре сезона, выступив в команде магистра и генпродюсера телекомпании «Игра ТВ» Андрея Козлова.
Игра завершилась победой знатоков с максимальным преимуществом — 6:5. Скипский обеспечил команде одно очко и дополнительную минуту досрочным ответом.
Как писал NEWS.ru, ранее молодые знатоки «Что? Где? Когда?» Георгий Арабули и Ольга Быкова отказались от дальнейшего участия в соревнованиях интеллектуального клуба на фоне скандала с Михаилом Скипским. Игроки открыто заявили об отказе от участия в проекте из-за сложившейся ситуации. Они выразили протест в связи с тем, что руководство игры никак не отреагировало на скандал.
Об обвинениях против Скипского стало известно ещё летом 2020 года, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. Сразу несколько девушек рассказали о домогательствах и недостойном поведении пристававшего к ним педагога.