Обвинённый в домогательствах к детям знаток вернулся в «Что? Где? Когда?»

https://static.news.ru/photo/7dfa6fce-95f8-11eb-aa4a-96000091f725_660.jpg Михаил Скипский Фото: skipa_pro/instagram.com

Участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к школьницам, вернулся в игру.

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» появился в третьей игре сезона, выступив в команде магистра и генпродюсера телекомпании «Игра ТВ» Андрея Козлова.

Игра завершилась победой знатоков с максимальным преимуществом — 6:5. Скипский обеспечил команде одно очко и дополнительную минуту досрочным ответом.

Как писал NEWS.ru, ранее молодые знатоки «Что? Где? Когда?» Георгий Арабули и Ольга Быкова отказались от дальнейшего участия в соревнованиях интеллектуального клуба на фоне скандала с Михаилом Скипским. Игроки открыто заявили об отказе от участия в проекте из-за сложившейся ситуации. Они выразили протест в связи с тем, что руководство игры никак не отреагировало на скандал.

Об обвинениях против Скипского стало известно ещё летом 2020 года, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. Сразу несколько девушек рассказали о домогательствах и недостойном поведении пристававшего к ним педагога.