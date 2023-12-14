Обвиняемого по делу о фейках Москалева отправили на принудительное лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бутырский суд Москвы назначил сотруднику Московского физико-технического института Виктору Москалеву принудительное психиатрическое лечение по делу о фейках об армии России. В карточке на сайте судов общей юрисдикции столицы указано, что подозреваемый признан невменяемым.

30 марта 2023 года постановлением Бабушкинского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Москалева. В четверг, 14 декабря, суд вынес «постановление о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемому».

Как пишет Telegram-канал SOTA (внесено Минюстом РФ в список иноагентов), после этого в июне Москалева также отправили в организацию, оказывающую медицинскую психиатрическую помощь. Уточняется, что в своем заключении эксперты опирались на такие фразы подсудимого, как «Я говорю правду» и «Через год-два я выйду героем», а также на «отсутствие критики» у фигуранта дела. Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации подозреваемого об ударах по Украине и воровстве техники российскими солдатами, уточняет канал.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его признали виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ.