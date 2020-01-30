https://static.news.ru/photo/0692dc4c-435a-11ea-a787-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: АГН «Москва»

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионажа, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.

Мне предъявлен тот факт, что в 2004 году я была якобы завербована молдавскими спецслужбами и в 2015 году передала им некую информацию, по мнению следствия, представляющую государственную тайну, — посетовала женщина.

Кроме того, её обвиняют в том, что она трижды с августа по сентябрь 2015 года направляла информацию молдавской разведке. Последняя передала все данные спецслужбам НАТО. При этом способ передачи информации не установлен. По словам Цуркан, она ничего не делала и не была в 2015 году на молдавской территории, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что счета и денежные средства Цуркан арестованы на общую сумму 451 млн рублей. Данное решение принял Лефортовский суд в Москве. Сумму изъяли не только из арендуемых ею банковских сейфов, но и с места жительства подозреваемой.