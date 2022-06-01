Общий сервис блокировки спама заработал в России

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Форма обратной связи появилась на сайтах ФАС, операторов МТС, Tele2 и «Мегафон» для подачи жалоб на спам-звонки и СМС. Пользователю надо ввести свои ФИО, номер получателя и отправителя, а также краткие данные о полученной рекламе, пишут «Известия».

Планируется, что потребителю придёт ответ от оператора, а номер, с которого поступили звонки или сообщения, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, которые подключены к системе. В ближайшее время к сервису подключатся другие операторы. В Tele2 при этом сообщили, что жалоба абонента будет только предпосылкой и оператор проверит её по дополнительным каналам. Риска случайной блокировки номера в этом случае нет, если он не относится к спам-рекламе, но на него поступила жалоба.

Эксперты считают, что разработанная система будет достаточно эффективна. Но она не решит проблему использования IP-телефонии в сочетании с подменой номера.

В этом случае на экране у абонента высветится любой номер и он может не иметь никакого отношения к незаконной рекламе.

Ранее ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок сообщил, что в России с начала года были заблокированы 800 тысяч вредоносных писем. По его словам, в таких письмах рассылают HTML-вложения, обходящие защиту почтовых клиентов.