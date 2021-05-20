Общественная палата проведёт форум по наблюдению на выборах

https://static.news.ru/photo/8e668bf0-b956-11eb-b6c8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владикавказе с 26 по 27 мая пройдёт форум Общественной палаты России «Сообщество». Участники мероприятия намерены обсудить возможности гражданского общества в области контроля за социально-значимыми направлениями, в том числе за выборами.

Координационный совет при ОП по общественному контролю за голосованием под председательством Максима Григорьева разработал «золотой стандарт» наблюдения за голосованием, по которому учат наблюдателей в составе общественных штабов в регионах страны. Модератором дискуссии, которая будет касаться электорального процесса, выступит зампред Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алёна Булгакова.

Для нас в Координационном совете по общественному контролю за голосованием важно постоянно осуществлять обмен мнениями, вырабатывать надёжные инструменты для общественного мониторинга: важен опыт каждого субъекта по организации семинаров и внедрению новых практик, — рассказала она.

По её словам, в общественных штабах уже четыре месяца учат людей, которые будут осуществлять общественный контроль на выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре. На форуме представители ОП хотят обсудить комплексный подход к обучению наблюдателей и к повышению компетенций экспертов.

Серьёзная работа предстоит в июне, когда будет назначена кампания и мы точно будем понимать, какие формы будут использоваться при проведении голосования. В первую очередь мы позаботимся о модернизации «золотого стандарта», который уже стал надёжным помощником наблюдателю на избирательном участке, — добавила она.

Эксперты представят участникам форума, информационным партнёром которого стал NEWS.ru, данные о состоянии реализации программы по обучению и подготовке независимых наблюдателей во всех регионах. Также они оценят текущий этап развития института общественного наблюдения и обсудят новые механизмы вовлечения граждан, в частности молодёжи, в процесс осуществления общественного мониторинга за ходом электоральных процессов — как в 2021 году, так и в последующие кампании.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 мая комиссия ОП по ЖКХ, строительству и дорогам проведёт осмотр аварийного жилья в Северной Осетии и квартир, предоставленных местным жителям в рамках программы переселения.