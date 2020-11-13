Общественная палата призвала ужесточить контроль за финансированием НКО

https://static.news.ru/photo/c0f26956-2688-11eb-bb97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации в Интернете обратилась в Минюст с просьбой провести анализ законодательства по вопросу регулирования работы некоммерческих организаций (НКО) и общественных объединений. Это необходимо для усиления контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций.

В письме, направленном в Минюст, сообщается об увеличении информационно-политической активности НКО, которые могут получать поддержку со стороны западных государств. В Сети за последние полгода появилось множество проектов, вероятно, финансируемых из-за рубежа. Своей целью они ставят снижение доверия в обществе к правовым институтам, а также хотят повлиять на развитие политической системы в России.

В этих условиях представляется, что следует подробнее проанализировать лакуны в российском законодательстве в сфере регулирования деятельности НКО и общественных объединений, позволяющие уйти от государственного контроля за иностранным финансированием, — цитирует РИА Новости выдержки из письма.

НКО могут противодействовать ограничениям, используя сетевые форматы работы, не получая государственную регистрацию объединений, а также подключая к реализации своих проектов иностранных агентов без декларирования данных фактов. Всё это позволяет этим организациям получать иностранную поддержку и действовать в интересах других государств.

В письме подчёркивается необходимость модернизировать законодательство, чтобы обществу была доступна информация об иностранном финансировании общественных объединений и лиц, которые с ними ассоциируются.

Как писал NEWS.ru, в Госдуму хотят внести законопроект о незаконном сборе пожертвований. Проектом предусмотрена административная ответственность за такие действия в размере до 150 тысяч рублей для юридических лиц и пять тысяч рублей для физических.