Обновлён рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/4fa1f76e-3540-11eb-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России вновь обновлён рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, по данным на утро 3 декабря, за сутки коронавирусом заболели 28 145 человек.

Таким образом, за прошедшие 24 часа зафиксирован резкий рост заболеваемости. Для сравнения, накануне суточный прирост заразившихся составил 25 345 человек. Увеличилось, однако, и количество выздоровевших — 29 502 пациента. Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась смертность — оперштаб сообщает о 554 скончавшихся от коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России выявлено 2 375 546 случаев заболевания COVID-19. 1 859 851 человек вылечился, также зафиксировано 41 607 летальных случаев.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя.