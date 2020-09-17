Обнародовано содержание второй предсмертной записки Тесака

https://static.news.ru/photo/23c5cc70-f86d-11ea-b6ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

Фотография ещё одной записки, которую, предположительно оставил Максим Марцинкевич, известный как Тесак, появилось в Сети.

Снимок, в частности, опубликован в Telegram-канале RT. На нём запечатлён лист бумаги, вложенный в книгу. Предположительно, это «Протекционизм и коммунизм», которую обнаруженный мёртвым 16 сентября Марцинкевич просил передать его гражданской жене.

А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи! Твой Нагваль. 15 сентября 2020 года, — написано на листке.

Тело Марцинкевича обнаружили в одиночной камере СИЗО № 3 в Челябинске, куда был доставлен для этапирования в Москву.

Ранее была обнаружена другая записка, в которой Тесак извиняется перед администрацией изолятора, просит передать книги и личный дневник своей гражданской жене в Екатеринбург, а личные вещи уничтожить.

Как писал NEWS.ru ранее, один из соратников Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, заявил, что не верит в версию самоубийства активиста.