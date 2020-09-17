Обнародовано содержание второй предсмертной записки Тесака

Фотография ещё одной записки, которую, предположительно оставил Максим Марцинкевич, известный как Тесак, появилось в Сети.
Снимок, в частности,
А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи! Твой Нагваль. 15 сентября 2020 года, — написано на листке.
Тело Марцинкевича обнаружили в одиночной камере СИЗО № 3 в Челябинске, куда был доставлен для этапирования в Москву.
Ранее была обнаружена другая записка, в которой Тесак извиняется перед администрацией изолятора, просит передать книги и личный дневник своей гражданской жене в Екатеринбург, а личные вещи уничтожить.
Как писал NEWS.ru ранее, один из соратников Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, заявил, что не верит в версию самоубийства активиста.
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