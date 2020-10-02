Обливший Пашаева фекалиями объяснил свой поступок

https://static.news.ru/photo/723fc0ea-04b1-11eb-a851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодой человек, обливший Эльмана Пашаева фекалиями, записал видео в YouTube, в котором объяснил свой поступок. Он опроверг утверждение о том, что на юриста было совершено нападение, и заявил, что на самом деле хотел «наградить» одиозного защитника заслуженным «Оскаром».

Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь. Когда я шёл, чтобы вручить этот «Оскар», я поскользнулся на ступеньке, и действительно некоторое количество содержимого попало на него, — рассказал молодой человек.

Юриста облили помоями на Зубовском бульваре в Москве у входа в здание редакции МИА «Сегодня». Позднее он сообщил, что написал заявление в полицию. Лишённый статуса адвокат после череды скандалов во время разбирательства по делу Михаила Ефремова Пашаев требует, чтобы правоохранительные органы установили личность нападавшего.

Также в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлён момент нападения. На кадрах видно, как юрист борется с молодым человеком в маске и в перчатках. На самом Пашаеве при этом нет средств индивидуальной защиты. Юристу сначала удалось повалить нападавшего на землю, однако потом он упал сам. Хулигану удалось убежать, писал NEWS.ru.