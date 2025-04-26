Обалденный картофельный омлет «От Батьки»! Быстрый завтрак за 15 минут!

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Готовим обалденный картофельный омлет «От Батьки» — сытное удовольствие без хлопот! Этот нежный омлет с хрустящей картошечкой — идеальное решение для сытного завтрака или быстрого ужина. Блюдо получается настолько простым, что его приготовит даже новичок, а вкус порадует всех домочадцев.

Начните с обжарки картофеля: 2 средние картофелины нарежьте тонкими ломтиками и подрумяньте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. В это время взбейте 4 яйца с 3 ст. л. молока, щепоткой соли и перца — можно добавить немного сушеного чеснока для аромата.

Когда картофель почти готов, равномерно распределите его по сковороде и залейте яичной смесью. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и оставьте на 5–7 минут. Секрет пышности — не поднимать крышку в процессе приготовления!

Готовый омлет должен быть золотистым снизу и нежным сверху. Посыпьте его рубленой зеленью и подавайте сразу же — горячим, с хрустящим тостом или свежими овощами. Это блюдо особенно хорошо тем, что его можно разнообразить добавками: сыром, ветчиной, помидорами или грибами. Картофельный омлет — это всегда вкусно, сытно и по-домашнему уютно!

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