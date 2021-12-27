«Нужен больше»: в Кремле прокомментировали уровень коллективного иммунитета
Песков: уровень коллективного иммунитета в России недостаточен
Анна Акимова
Анна Акимова
12:55, 27 декабря 2021
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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В России необходимо достичь большего уровня коллективного иммунитета, чем есть на сегодняшний день, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя распространение в мире нового штамма коронавируса «омикрон», передаёт РИА Новости. По данным оперштаба по борьбе с COVID, 24 декабря коллективный иммунитет в России достиг 60,4%.
С учётом появления и стремительного распространения нового штамма, наши вирусологи работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих решений на этот счёт быть не может, потому что не так много информации. Однозначно одно, что уровень общественного иммунитета нужен больше, чем он есть сейчас у нас, — сказал Песков.
Он добавил, что властям необходимо надеяться на сознательность граждан, понимающих важность вакцинации и ревакцинации от COVID-19.
По состоянию на 24 декабря уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Полную вакцинацию прошли 73 106 249 граждан, первым компонентом привились 77 876 905 человек.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. По её словам, на сегодняшний день именно вакцинация является наиболее надёжным способом профилактики заражения COVID-19.
Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, «омикрон»-штамм распространяется значительно быстрее, нежели предыдущие мутации коронавируса.