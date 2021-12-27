«Нужен больше»: в Кремле прокомментировали уровень коллективного иммунитета

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Суть ежедневной работы администрации президента отчасти заключается в подготовке к очередным выборам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, сами выборы, если прeзидент ещё раз выдвигает свою кандидатуру, — это такой экзамен, когда люди пoдтверждают или не подтверждают своё доверие. Поэтому всё, что дeлается в президентской администрации, — это так или иначе подготoвка. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Кремле уже якобы начали готовиться к выборам главы государства 2024 года, сообщает ТАСС.

Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента, — сказал он. Ранее сообщалось, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года....