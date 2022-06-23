Нутрициолог назвала альтернативу сливочному маслу в домашней выпечке Нутрициолог Гончар: вместо сливочного масла в выпечке можно использовать фруктовое пюре

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Сливочное масло при приготовлении домашней выпечки можно заменить на яблочное или банановое пюре, заявила нутрициолог Анна Гончар. Она также добавила в беседе с «Газетой.Ru», что вместо этого продукта можно использовать его менее жирные аналоги.

Оно обеспечит такую же насыщенность вкуса и нежную текстуру. Фруктовое пюре — это не только бюджетная, но и здоровая альтернатива, — заверила Гончар.

Нутрициолог напомнила, что содержащиеся в сливочном масле кальций и витамины положительным образом влияют на здоровье кожи и работу желудочно-кишечного тракта. Однако, подчеркнула Гончар, не стоит употреблять его в больших количествах. По мнению эксперта, достаточно будет добавить 10 г в кашу на завтрак. Гончар также отметила, что 82,5% сливочное масло можно заменить, например, на аналог с 72,5% жирности.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих людей завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. По его словам, слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. Он уточнил, что в таком случае появляется риск развития панкреатита, так как при избытке жирной пищи может произойти выброс желчи в протоки данного органа.