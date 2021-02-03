Новым главным редактором Vogue Russia стала Ксения Соловьёва

Фото: ksenia_tatler/Instagram.com

Ведущий развлекательного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант пошутил в эфире с намёком на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разозлил пользователей Сети. Многие отметили, что юмор знаменитости не пришёлся аудитории по душе.

Конечно, главные новости — сегодня все сидели мы, смотрели новости, думали: «Ну, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет, выйдет — не выйдет». Ну, не вышел! Я про День...