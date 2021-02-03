Новым главным редактором Vogue Russia стала Ксения Соловьёва

Издательство Condé Nast Россия сообщило о смене главного редактора журнала Vogue Россия. Вместо Марии Фёдоровой руководить журналом будет Ксения Соловьёва.
Соловьёва работала в Condé Nast с 2007 года. В 2010 году её назначили главным редактором Tatler, до этого она занимала должность замглавреда. О том, кто возглавит Tatler, сообщат позднее.
Мария Фёдорова прокомментировала свой уход из Condé Nast в Instagram.
Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь, — написала журналистка.
Conde Nast работает в России с 1998 года. Он издаёт журналы Glamour, AD Magazine, Vogue, Tatler, GQ, GQ Style.
Как писал NEWS.ru, ранее из Mash уволился заместитель главного редактора Сергей Титов. Это произошло после того, как команда Telegram-канала опубликовала ряд материалов, Титов не уточнил, о каких публикациях идёт речь. Увольнение совпало с публикацией сюжета о «дворце Путина» и интервью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом.