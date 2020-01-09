Наступивший 2020-й — год Металлической Белой Крысы. После празднования множество грызунов оказались выброшены на помойку. Животные сыграли роль антуража для фотосессии, но к дальнейшему содержанию зверьков люди оказались не готовы. Похожая судьба постигала и символы прошлых лет. В начале минувшего года по городам России разгуливали брошенные карликовые свиньи, в позапрошлом — собаки. Психологи говорят: стремление «поиграть» с живыми существами и выбросить говорит об инфантилизации общества.

В первые дни нового года на улицах увеличилось число выброшенных мышей, крыс и других грызунов, об этом рассказала NEWS.ru волонтёр «Сообщества помощи крысам с тяжёлой судьбой» Елена Галата. Брошенных зверей находят по всей России и сообщают об этом на горячую линию.

Сейчас волонтёрам поступает от двух до пяти звонков ежедневно, для сравнения — до Нового года таких обращений было всего несколько в неделю. Ненужные животные оказываются в самых разных местах. Клетки со зверьками оставляют в подъездах, возле мусорных контейнеров во дворе или около зоомагазинов и рынков. Некоторые и вовсе выпускают животных в самостоятельное путешествие по городским улицам.

Ненужные грызуны попадают к людям разными способами. Кто-то сам покупает животных специально для предновогодней фотосессии, кому-то дарят зверьков на праздник. Особенно распространённый вариант — родители презентуют их детям. Когда праздник заканчивается, люди не понимают, что делать со зверьками.

Многие верят в приметы, заводят крыс как символ богатства и процветания, не беря в расчёт, что по легенде надо не только завести, но и кормить, заботиться. Многие оказываются к этому не готовы. Людей ждёт много неприятных сюрпризов. Например, грызуны растут, перерастают свою клетку, которую им продали по совету в зоомагазине. Бывает и такое — приобретённая в магазине самка оказывается беременной. К выводку крыс мало кто готов. Елена Галата волонтёр «Сообщества помощи крысам с тяжёлой судьбой волонтёр «Сообщества помощи крысам с тяжёлой судьбой

Символ наступающего года всегда начинает пользоваться спросом в канун праздника, заявила продавец зоомагазина с 25-летним опытом работы Гульнара Ревина. Так, в минувшем декабре увеличилось число покупателей мышей и крыс. Некоторые пожалели о приобретении уже через несколько дней. Но согласно постановлению правительства РФ от 1998 года № 55, животные входят в список товаров, не подлежащих возврату обратно в магазин. Чтобы как-то избавиться от нежеланного питомца, люди оставляли клетку со зверем прямо у зоомагазина в надежде, что кто-то заберёт.

Мыши и крысы — недорогой товар. На крупнейшем интернет-сервисе для размещения объявлений мышь можно купить по цене от 100 рублей за экземпляр, крысу — от 300 рублей. Но как показал опыт прошлых лет, даже к дорогим животным многие относятся безответственно.

Так, после встречи 2019 года, символом которого был кабан, на улицах российских городов стали находить морских свинок и даже брошенных карликовых свиней, рассказала NEWS.ru президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина. Стоимость первых начинается от 800 рублей, вторых — от 20 тысяч рублей.

Бездумно заводить или дарить животных больше склонны обеспеченные люди, чем граждане со средним достатком, об этом в беседе с NEWS.ru заявил вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев.

Они берут животных в силу моды или какого-то антуража. Часто руководствуются какими-то смешными источниками информации вплоть до мультфильмов. Понравился человеку мультик «Маша и Медведь», и он решил, что все медведи такие добрые, ласковые и умеют заботиться о маленьких девочках. Кирилл Горячев вице-президент Московского общества защиты животных вице-президент Московского общества защиты животных

Скупать грызунов и других животных к 1 января было бессмысленно, сообщил в беседе с NEWS.ru астролог Центра «АструС» Михаил Чистяков. Во-первых, потому что «российский» Новый год никакого отношения к китайскому не имеет, тот начнётся только 25 января.

Во-вторых, повезёт человеку или нет в 2020-м, больше зависит от года его рождения, уверен астролог. Он пройдёт на подъёме у родившихся в год Крысы. «Кроликам» должно повести в карьере, а у «драконов» будет возможность расширить горизонты. У «обезьян» год обещает стать «чудесным во всех отношениях». А родившиеся в год Свиньи могут рассчитывать на прибавку к жалованию. Наименее удачным наступивший год будет для «быков», «змей» и «овец». Этим людям следует позаботиться о своём здоровье и безопасности.