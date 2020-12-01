Новый рекорд суточной смертности от COVID-19 зафиксировали в России

https://static.news.ru/photo/39925a62-3474-11eb-83af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики зафиксировали в РФ смерть 589 человек за сутки от COVID-19. Это новый антирекорд за всё время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ выявили 25 345 новых пациентов с COVID-19 в 85 субъектах. Из них 20,2% не имели клинических проявлений недуга. Также в стране за прошедший день полностью выздоровели 26 882 гражданина, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Общее число заражённых в РФ достигло 2 347 401, исцелившихся — 1 830 349, погибших — 41 053, активных случаев — 475 999.

По данным на утро 2 декабря, за прошедшие сутки COVID-19 заболел 5101 житель Москвы. Также сообщается, что за последние 24 часа в столице выздоровело 6575 граждан. 75 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, COVID-19 переболело 617 439 жителей столицы. Из них выздоровело 464 984 пациента, зафиксировано 9053 летальных исхода.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус может привести к серьёзным повреждениям лёгких, требующим трансплантации органов. Учёные из Чикаго нашли в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани лёгких пациентов с COVID-19 необратимые изменения.