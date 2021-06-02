Новосибирцы потребовали освободить сотрудника ДПС, застрелившего юношу

Жители Новосибирска создали на сайте Change.org петицию в защиту инспектора ДПС Александра Гусева, который застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании. Они потребовали освободить полицейского из-под стражи.
Авторы настаивают на тщательном расследовании произошедшего, а также на привлечении к ответственности пассажира и водителя за оказание сопротивления силовикам.
Петиция адресована прокурору Новосибирска Роману Сиваку. К настоящему моменту её
Вечером 28 мая в Мошковском районе экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. Позже, в процессе задержания, один из друзей молодого человека оказал сопротивление. Во время потасовки полицейский выстрелил ему в голову. Молодой человек скончался в больнице.
Первоначально СКР возбудил уголовное дело в отношении полицейского по статьям о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности. После гибели Абдуллаева дело было переквалифицировано на статью о причинении смерти по неосторожности.
Ранее юрист Зелимхан Бициев назвал заключение под стражу полицейского показательной поркой. По его мнению, хватило бы домашнего ареста.