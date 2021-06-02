Новосибирцы потребовали освободить сотрудника ДПС, застрелившего юношу

https://static.news.ru/photo/35b82e44-c38f-11eb-8780-96000091f725_660.jpg Фото: usd.nsk.sudrf.ru

Жители Новосибирска создали на сайте Change.org петицию в защиту инспектора ДПС Александра Гусева, который застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева при задержании. Они потребовали освободить полицейского из-под стражи.

Авторы настаивают на тщательном расследовании произошедшего, а также на привлечении к ответственности пассажира и водителя за оказание сопротивления силовикам.

Петиция адресована прокурору Новосибирска Роману Сиваку. К настоящему моменту её подписали более 10,6 тысячи человек.

Вечером 28 мая в Мошковском районе экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования об остановке. Позже, в процессе задержания, один из друзей молодого человека оказал сопротивление. Во время потасовки полицейский выстрелил ему в голову. Молодой человек скончался в больнице.

Первоначально СКР возбудил уголовное дело в отношении полицейского по статьям о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности. После гибели Абдуллаева дело было переквалифицировано на статью о причинении смерти по неосторожности.

Ранее юрист Зелимхан Бициев назвал заключение под стражу полицейского показательной поркой. По его мнению, хватило бы домашнего ареста.