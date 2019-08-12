https://static.news.ru/photo/575a3e34-bda1-11e9-ae50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Коммунальная авария оставила без холодного водоснабжения жителей трёх кубанских городов — Геленджика, Крымска и Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Кубаньводкомплекс».

Авария произошла из-за прорыва на участке магистрального водовода между хуторами Плавненский и Новотроицкий. Причиной ЧП стал износ трубы. Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. Их ходом руководит министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на трубопроводе с холодной водой в городе Ясный. Из-за прорыва на нём более 13 тысяч жителей остались без воды. Воду отключали в 117 жилых домах и семи социально-значимых объектах. Сейчас водоснабжение полностью восстановлено.