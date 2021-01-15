Новое поколение Lada Niva восхитило специалистов в США

https://static.news.ru/photo/fa6b14e6-57aa-11eb-8376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/ Russian Look/Global Look Press

Новая бизнес-стратегия Renault обеспечит новую жизнь «величайшему советскому автомобилю всех времён». Не исключено, что внедорожник Niva «останется в испытанном виде ещё на полвека».

Так оценил новое поколение популярного российского автомобиля американский автомобильный портал Jalopnik. Его специалисты высказались после появления в Сети промо-ролика с прототипом внедорожника Lada Niva, который к 2024 году создадут на платформе альянса Renault-Nissan.

Автор публикации обратил внимание на форму фар внедорожника. «L-образная светодиодная лента в фарах и менее заметная D-образная форма внутри» отсылает к названию марки Lada, считает автоэксперт. Он назвал данную особенность своим «любимым штрихом» в Niva 2024.

Команда разработчиков американского внедорожника Hummer «могла бы кое-чему научиться» у российских коллег, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внедорожнику Lada 4×4, который раньше назывался Lada Niva, вернули оригинальное название. Теперь модель называется Lada Niva Legend. Модель с новым названием получит новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Кроме того, автомобиль Chevrolet Niva, который выпускался под брендом GM, теперь носит название Lada Niva Travel.