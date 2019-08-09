https://static.news.ru/photo/75131b76-bc2f-11e9-90d3-fa163e074e61_660.jpgФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Финалисткой конкурса «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова. По словам победительницы, своим участием она хочет привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.
У меня большая миссия, я хочу, чтобы об этой проблеме говорили. Помогайте таким семьям, дарите добро, — просит миссис Россия на своей странице в Instagram.
Екатерина призналась, что случайно стала участницей этого конкурса. Подать заявку ей посоветовала подруга. Подготовка к мероприятию заняла у неё около восьми месяцев.
Огромный труд был проделан. Конечно, я хотела этой победы, я много занималась, начала заниматься публичной речью, чтобы красиво представить свой край, — признаётся миссис Россия.
На днях она отметила со своим мужем 15-ю годовщину со дня свадьбы. Пара воспитывает двух сыновей.
Быть мамой — большой труд, а быть красивой мамой — огромный труд, — заключила она.