https://static.news.ru/photo/75131b76-bc2f-11e9-90d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Финалисткой конкурса «Миссис Россия — 2019» стала 33-летняя жительница Геленджика Екатерина Нишанова. По словам победительницы, своим участием она хочет привлечь внимание к проблемам детей с ограниченными возможностями.

У меня большая миссия, я хочу, чтобы об этой проблеме говорили. Помогайте таким семьям, дарите добро, — просит миссис Россия на своей странице в Instagram.

Екатерина призналась, что случайно стала участницей этого конкурса. Подать заявку ей посоветовала подруга. Подготовка к мероприятию заняла у неё около восьми месяцев.

Огромный труд был проделан. Конечно, я хотела этой победы, я много занималась, начала заниматься публичной речью, чтобы красиво представить свой край, — признаётся миссис Россия.

На днях она отметила со своим мужем 15-ю годовщину со дня свадьбы. Пара воспитывает двух сыновей.

Быть мамой — большой труд, а быть красивой мамой — огромный труд, — заключила она.

Ранее News.ru писал о том, что жительницу Йошкар-Олы признали самой красивой замужней женщиной России. Ольга Попова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019».