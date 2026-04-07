Ночные куличи — простоят мягкими с Чистого четверга до Пасхи: сдобные и ароматные

Ночные пасхальные куличи — это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить сдобную выпечку заранее и быть уверенным, что она останется мягкой и ароматной с Чистого четверга до самой Пасхи.

Секрет в том, что тесто выстаивается ночь в холодильнике, медленно созревая и приобретая невероятную эластичность и насыщенный вкус. Такие куличи не черствеют, а с каждым днем становятся только нежнее.

Вам понадобится: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 20 г свежих дрожжей, 100 г изюма или цукатов, ванилин, щепотка соли.

Вечером приготовьте опару: в теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, добавьте 100 г муки. Оставьте в тепле на 30 минут. Яйца взбейте с сахаром и ванилином, добавьте в опару, затем растопленное масло, соль и муку. Вымесите тесто, добавьте изюм. Накройте пленкой и уберите в холодильник на 8–10 часов (на ночь).

Утром достаньте тесто, дайте ему согреться 30 минут. Разложите в формы на 1/3, дайте подняться до краев. Выпекайте при 170–180 °C 40–50 минут. Украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить кулич «Царский» на сливках.