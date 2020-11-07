Ночь на 9 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени

https://static.news.ru/photo/47399fd4-2251-11eb-a755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы в ночь на 9 ноября температура воздуха впервые опустилась ниже нуля градусов. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он подчеркнул, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени.

Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура было минус 0,5 на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах минус одного — минус двух градусов, — цитирует Синенкова РИА Новости.

По словам ведущего сотрудника «Фобоса», предыдущее понижение температурных значений наблюдалось ночью 21 октября. Тогда минимальный показатель составил один градус тепла.

Как ранее передавал NEWS.ru, 9 ноября в Москве ожидается переменная облачность, осадков в столице не предвидится.

Температура воздуха днём будет держаться в районе плюс 3-5 градусов.