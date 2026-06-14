Никогда не думал, что ананас заменит мне мясо, — вот этот рецепт доказал обратное

Никогда не думал, что ананас заменит мне мясо, — вот этот рецепт доказал обратное

Этот рецепт родился из остатков в холодильнике, а теперь я готовлю это блюдо на каждый день рождения.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 200 г, ананас консервированный — 5 колец, прошутто — 100 г, яйцо — 1 шт, сливочное масло — 30 г, сахар — 1 ст. л., корица — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я обжариваю кольца ананаса на сливочном масле с сахаром и корицей — они должны стать золотистыми и карамельными. Тесто нарезаю на квадраты, смазываю взбитым яйцом. В центр каждого кладу обжаренный ананас и отправляю в духовку на 15 минут при 180 градусах. Готовые слойки немного остужаю, сверху выкладываю ломтики прошутто. Самое сложное — не съесть все сразу, пока горячее. Хруст теста, сладость ананаса и соленая нотка мяса творят магию.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я никогда не думал, что ананас заменит мне мясо, но этот рецепт доказал обратное: сладкая карамель отлично оттеняет соленость прошутто, а корица добавляет уютную нотку. Получилось сочно, хрустяще и невероятно сытно — идеальная закуска.