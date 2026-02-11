Зимняя Олимпиада — 2026
Никаких больше сухих котлет — нежнейшие митболы покорили всю семью: готовлю просто и получаю вкусноту

Фото: D-NEWS.ru
Эти митболы стали настоящим хитом в моей семье. Дети в восторге от того, что внутри сочной куриной фрикадельки таится расплавленный сыр, а я ценю сытность и аромат грибов.

Для приготовления этих ароматных митболов мне понадобится: куриное филе (2 шт., примерно 500-600 г), твердый сыр (150 г), свежие шампиньоны (400 г), кукурузные хлопья или панировочные сухари (100 г), репчатый лук (1 шт.), куриные яйца (2 шт.), соль и любимые специи по вкусу (я использую черный перец, паприку и сушеный чеснок).

Начинаю с подготовки начинки: лук мелко нарезаю, грибы промываю и нарезаю пластинками. Обжариваю лук на растительном масле до прозрачности, добавляю грибы и готовлю до испарения жидкости и легкой румяности. Остужаю грибную начинку. Сыр натираю на крупной терке. Куриное филе измельчаю в фарш с помощью мясорубки или блендера. В фарш добавляю яйца, соль, специи и тщательно вымешиваю. Кукурузные хлопья измельчаю в крошку руками или скалкой. Формирую митболы: беру порцию фарша (примерно с столовую ложку), делаю углубление, кладу чайную ложку грибной начинки и немного тертого сыра. Аккуратно защипываю края, формируя аккуратные шарики. Обваливаю каждую фрикадельку в измельченных кукурузных хлопьях. Выкладываю митболы на противень, застеленный пергаментом, и запекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Подаю с картофельным пюре, пастой или овощным рагу.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
рецепты
мясо
сыры
